Вы молодой автор? Тогда эта новость для вас. Наши коллеги с портала «Фантасты.ru» запускают творческий литературный конкурс небольших рассказов.

Организаторы предлагают написать рассказ в рамках вымышленного мира ЛИМФА. Авторам нужно будет учесть основные особенности и историю сеттинга. Мир ЛИМФА объединяет элементы разных жанров: фантастика, детектив, альтернативная реальность, нуар, стимпанк и дизельпанк — так что каждый найдёт себе жанр по вкусу. Почитать о сеттинге можно в группе Вконтакте и в хрестоматии мира. По вопросам, связанным с сеттингом и сюжетами, можно обращаться на konkurs@projectlimfa.ru.

Главный приз — 5000 рублей. Авторы, занявшие два вторых места, получат по 2000 рублей, а те, кто займёт три третьих места, — по тысяче. Работы авторов опубликуют в сборнике, который выйдет в аудиоформате. Приём работ заканчивается 11 ноября.

Все подробности вы можете прочитать на форуме «Фантасты.ru».