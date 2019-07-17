16 июля многие игровые и кино-издания (как англоязычные, так и русскоязычные) выпустили заметки, что «Покемон. Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры, обогнав «Варкрафт». На самом деле, это не так.
Все заметки ссылаются на новость Yahoo News, в которой автор неверно подсчитал кассовые сборы фильма. К 429 миллионам долларов, которые создатели заработали за всё время, он добавил кассу за уикенд в пяти странах — Норвегии, Новой Зеландии, Словении, Португалии и Колумбии. Там картина принесла за выходные около семи тысячи долларов, а не семи миллионов, как подсчитали на Yahoo. В итоге у фильма по-прежнему остаётся 429 миллионов, в то время как у «Варкрафта» — 433 миллиона.
Спасибо за наводку сообществу ВМГП.
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