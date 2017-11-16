В эти выходные, 18 и 19 ноября, в Гостином Дворе (Москва) пройдёт большой фестиваль настольных игр «Игрокон-2017». Организаторы фестиваля, издательство «Мир хобби», приглашают в гости всех желающих. Двери будут открыты два дня, с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

Чем можно будет заняться на «Игроконе»? Организаторы подготовили несколько активностей, которые заинтересуют как любителей лёгких и семейных настолок и просто новичков в хобби, так и заядлых «хардкорщиков».

Во-первых, фестиваль посетят и прочие издательства, которые представят свои игры, — GaGa Games, «Игровед», «Звезда» и многие другие. Вместе с «Миром Хобби» они представят суммарно около тысячи настолок!

Во-вторых, можно будет поучаствовать в чемпионатах по настольным играм. На фестивале пройдут турниры по «Каркассону», «Манчкину», «Эпичным схваткам боевых магов» и так далее. Расписание чемпионатов на два дня можно посмотреть здесь. Чтобы принять участие, надо заранее зарегистрироваться, — выбирайте турнир и вперёд!

В-третьих, на фестивале будет отдельная секция с детскими настольными играми. Это хороший шанс приучить чадо расставлять тайлы и миплов. Ну а если юному настольщику надоест, то здесь же можно разукрасить лицо или руки у мастеров аквагрима и посмотреть научное шоу.

В-третьих, любители гигантомании смогут поиграть в «большие» версии любимых настолок. Не хочется двигать фишки? Сам стань фишкой и вставай вон на тот тайл! Большими версиями обзаведутся несколько игр, включая популярные «Каркассон» и Ticket to Ride.

В-четвёртых, на фестивале можно будет напрямую пообщаться с создателями игр. На «Игрокон» приедут Петер Рустемайер («Барбария») и Константин Домашев («Бронза»). А в отдельной фан-зоне пройдет встреча с Александром Ушаном, автором знаменитой игры «Spyfall/Находка для шпиона».

В-пятых, на «Игроконе» будет открыта секция настольных ролевых игр, где можно будет поиграть в ролёвки самых разных жанров. Если хочется чего-то совсем необычного, то рекомендуем сесть за столы, где будут представлены ещё не вышедшие в продажу игры.

И, наконец, в-шестых, гостям фестиваля предложат достойную развлекательную программу — не сидеть же всё время за играми! Тут и красочные фотозоны с разным антуражем (в том числе по «Игре престолов»), и конкурс косплея с дефиле, и даже аукцион настольных игр — есть шанс урвать «с молотка» что-то интересное.