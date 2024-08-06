Фестиваль поп-культуры «Хомякон» пройдет с 20 по 22 декабря

BUBBLE COMICS и «Плюс Студия» проведут с 20 по 22 декабря фестиваль поп-культуры «Хомякон».

Гостей ждут эксклюзивные презентации, громкие премьеры и анонсы, а также выступления «мировых и российских звезд».

Кроме того, на мероприятии пройдет масштабный конкурс косплея и развернется Аллея Авторов, где можно будет получить скетчи, автографы и не только от популярных художников.

Организаторы раскроют подробности о «Хомяконе» позднее.

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