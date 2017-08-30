Актёр Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка в «Игре престолов», в интервью изданию Variety рассказал о сцене, вырезанной из сериала. По его словам, она должна была появиться где-то к финалу последнего эпизода.

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Вырезанный отрывок, по словам актёра, относился к примирению сестёр Старк.

У нас была сцена, которую позже почему-то вырезали. Санса стучит в дверь комнаты Брана и говорит: «Мне нужна твоя помощь» — или что-то вроде того. Как я понял, смысл был вот в чём: Санса вдруг поняла, что у неё под рукой есть целый отдел видеонаблюдения и было бы неплохо сперва проконсультироваться с ним, а потом уже разбираться с сестрой. Так что она приходит к Брану, и Бран рассказывает ей всё, что нужно, а она такая: «Вот дерьмо». Айзек Хемпстед-Райт

Возможно, сценаристы решили не включать эту сцену в финальный монтаж, поскольку эпизод и так длится слишком долго. Или они хотели сохранить интригу для зрителей, чтобы вот этот эпизод произвёл на них более сильное впечатление: