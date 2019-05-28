Финальный сезон «Джессики Джонс» выйдет 14 июня Кот-редактор 28.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Netflix выпустил короткий тизер третьего сезона «Джессики Джонс», в котором объявил дату выхода — 14 июня. Ролик малоинформативен, в нём показывают саму Джессику да на мгновение проглядывает ещё один герой — новый злодей? Или Киллгрейв? Третий сезон шоу закроет всю линейку совместных проектов Marvel/Netflix, ранее сервис отменил «Сорвиголову» (после третьего сезона), «Карателя», «Железного кулака» и «Люка Кейджа» (после вторых сезонов), а также «Защитников» (кроссовер попросту не стали продлевать). Читайте также Джессика Джонс: всё о героине Marvel 12.12.2015 Главная героиня осени 2015-го в комиксах и сериале. «Джессика Джонс» уже не та. Разгромный обзор 2 сезона 19.03.2018 Один из лучших сериалов Netflix потерпел катастрофу: второй сезон стал занудным и нелогичным, а социальные идеи подаются в лоб прямым текстом. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: