Финальный сезон «Джессики Джонс» выйдет 14 июня

Netflix выпустил короткий тизер третьего сезона «Джессики Джонс», в котором объявил дату выхода — 14 июня. Ролик малоинформативен, в нём показывают саму Джессику да на мгновение проглядывает ещё один герой — новый злодей? Или Киллгрейв?

Третий сезон шоу закроет всю линейку совместных проектов Marvel/Netflix, ранее сервис отменил «Сорвиголову» (после третьего сезона), «Карателя», «Железного кулака» и «Люка Кейджа» (после вторых сезонов), а также «Защитников» (кроссовер попросту не стали продлевать).