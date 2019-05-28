Финальный сезон «Джессики Джонс» выйдет 14 июня

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Netflix выпустил короткий тизер третьего сезона «Джессики Джонс», в котором объявил дату выхода — 14 июня. Ролик малоинформативен, в нём показывают саму Джессику да на мгновение проглядывает ещё один герой — новый злодей? Или Киллгрейв?

Третий сезон шоу закроет всю линейку совместных проектов Marvel/Netflix, ранее сервис отменил «Сорвиголову» (после третьего сезона), «Карателя», «Железного кулака» и «Люка Кейджа» (после вторых сезонов), а также «Защитников» (кроссовер попросту не стали продлевать).

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Кот-редактор
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