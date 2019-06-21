Благотворительный фонд «Система» совместно с просветительским проектом «Курилка Гутенберга» запускают курс публичных научно-популярных лекций. Почти все они пройдут в московском культурном центре ЗИЛ (ул. Восточная, д.4, корп.1, м. Автозаводская) с начала июля и до конца лета, всего запланировано пять выступлений. Исключение — выступление Александра Ефремова, оно пройдёт на фестивале Geek Picnic в Санкт-Петербурге.
Список спикеров и даты:
- 7 июля — Александр Ефремов, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией «Биохакинг» в научном парке «Сириус».
- 20 июля — Александр Граница, врач-психиатр, психолог, преподаватель-исследователь. Популяризатор науки, автор книг.
- 31 июля — Ася Казанцева, научный журналист, популяризатор науки, автор научно-популярных книг, лауреат премии «Просветитель».
- 14 августа — Александр Панчин, биолог, популяризатор науки, научный журналист, автор книг. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.
- 28 августа — Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. Основатель первой в России лаборатории по нейрокомпьютерным интерфейсам. Известен своей деятельностью по расшифровке электрических сигналов мозга и нейрокомпьютерной коммуникации.
Благотворительный фонд «Система» — один из организаторов конкурса фантастических рассказов «Будущее время» с общим призовым фондом в миллион рублей. Заявки на участие во втором сезоне принимаются до 15 августа.
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