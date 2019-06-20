Организаторы конкурса фантастических рассказов «Будущее время» объявили о старте второго сезона. Если вы хотели попробовать поучаствовать в подобном конкурсе, то это ваш шанс.

Тема этого года — «дополненная личность». Её организаторы описывают так:

Технологии позволяют человеку менять и улучшать себя — не только тело, но и сознание. Личность будет всё больше становиться похожей на модель для сборки — из разных блоков, узлов и готовых решений. Что эти изменения сделают с нашей жизнью? Человек станет богом или собратом роботов-многозадачников? Последует ли контрреволюция с запретами или ограничениями на дополнение личности и минимизацию инженерного вмешательства в тело и сознание? Где вообще проходят границы «дополненности»?

Заявки в формате PDF нужно присылать на сайте премии до 15 августа. Работы будут оцениваться по совокупности критериев: соответствие теме, наличие научно обоснованных гипотез, новизна сюжета и оригинальность изложения. Объём составляет от 10 до 80 тысяч знаков с пробелами. Текст должен быть написан на русском языке, оригинальным и ранее не опубликованным.

Призовой фонд составляет миллион рублей. 500 тысяч рублей получит победитель и ещё по 100 тысяч вручат каждому из остальных пяти участников, которые пройдут в шортлист. По итогам конкурса лучшие рассказы будут изданы в виде сборника и переведены на английский язык.

В состав жюри в этом году войдут: Анастасия Завозова (литературный критик, переводчик, главный редактор аудиосервиса Storytel), Сергей и Марина Дяченко (писатели-фантасты, сценаристы), Алиса Чумаченко (предприниматель, специалист в геймдев-индустрии), Григорий Юдин (социолог, философ, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ), Мария Фаликман (когнитивный психолог, переводчик, доктор психологических наук, преподаватель МГУ) и Артём Хлебников (победитель первого сезона премии, преподаватель русского языка и литературы).