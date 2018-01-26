Дэвид Зиндел — сын писателя и драматурга Пола Зиндела, обладателя Пулитцеровской премии — обратился в издание The Guardian. Дэвид обвиняет режиссёра Гильермо Дель Торо в плагиате, якобы постановщик в своём новом фильме «Форма воды» скопировал сюжет пьесы его отца «Позволь мне услышать твой шёпот» 1969 года.

Действие пьесы разворачивается вокруг женщины-уборщицы, которая работает в исследовательской лаборатории. По сюжету она помогает сбежать пленённому дельфину. Дэвид Зиндел уверен, что эта история легла в основу «Формы воды». Недавно картина получила 13 номинаций на премию «Оскар», среди которых и «лучший оригинальный сценарий».

Мы были просто шокированы, узнав, что крупная студия может просто так снять фильм, который, очевидно, основан на работе моего покойного отца. И при этом никто не узнает эту пьесу, никто не обратится к нам за правами. Дэвид Зиндел

Далее издание приводит список совпадающих сюжетных элементов:

Главная героиня — женщина-уборщица, которая работает в лаборатории по ночам.

Она узнаёт, что в лаборатории держат водное создание и над ним проводят неизвестные опыты.

Затем женщина пытается установить связь с существом: кормит его и танцует перед ним со шваброй

Лаборатория задействована в секретной военной операции.

Героиня узнаёт о планах начальства убить существо, чтобы провести «вивисекцию».

Героиня составляет план бегства при помощи корзины для белья и позже добивается успеха.

При этом ей помогает подруга из числа уборщиков.

Разумеется, отличий тоже хватает. Например, в «Форме воды» главная героиня, Элиза, — немая. Она общается с амфибией при помощи языка жестов. В пьесе главная героиня, Элен, вполне способна говорить. В одной из реплик она защищает дельфина перед учёными фразой: «Знаете, некоторые люди немы. Они просто не могут говорить, мы же их не убиваем». Кроме того, в картине Дель Торо хватает и новых персонажей, и отдельных сюжетных линий.

Писатель и драматург Пол Зиндел умер в 2003 году. В 1964 году он написал пьесу «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток», которая снискала успех у зрителей и критиков — в 1970 и 1971 годах её ставили на Бродвее, и тогда же Зиндел за неё получил Пулитцеровскую премию за лучшую драму. В 1974 году по его пьесе поставили одноимённый фильм.