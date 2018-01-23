Сегодня американская киноакадемия в 90-й, юбилейный раз объявила номинантов на премию «Оскар». Впервые за долгие годы главный фаворит — фантастический фильм, хотя, возможно, и не тот, которого вы ждали.

«Форма воды», мелодрама Гильермо Дель Торо о любви монстра и немой женщины претендует аж на 13 номинаций — в том числе как лучший фильм, за лучшую режиссуру, игру актёров, сценарий и почти все технические номинации. Если фильму удастся собрать хотя бы 12 наград, он побьёт рекорд «Бен-Гура», который держится уже полвека (его смогли повторить, но не превзойти, «Титаник» и третий «Властелин колец»).

Основными соперниками «Формы воды» будут военный фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк» (8 номинаций) и социальная драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» (7 номинаций).

«Бегущий по лезвию 2049», который тоже считался фаворитом, не попал в список претендентов на лучший фильм. Зато он имеет шансы на пять «Оскаров», в том числе очень заслуженные — за работу оператора и звук. «Звёздные войны: Последние джедаи» поборются за четыре технические награды. Наш фильм года, «Логан» всего на одну, зато очень престижную:  лучший сценарий. Триллер с небольшим фантастическим элементом «Прочь» претендует на четыре награды, в том числе главную. Две номинации у диснеевских сказок «Красавица и чудовище» и «Тайна Коко», по одной у фильмов «Стражи галактики 2», «Планета обезьян: Война» и «Конг: Остров черепа». «Оно», главный хоррор года, увы, останется без наград.

Есть среди номинантов и один наш, российский фильм: драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Полный список номинантов

Лучший фильм

  • «Дюнкерк»
  • «Зови меня своим именем»
  • «Леди Берд»
  • «Призрачная нить»
  • «Прочь!»
  • «Секретное досье»
  • «Темные времена»
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • «Форма воды»
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Лучший режиссер

  • Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
  • Джордан Пил, «Прочь»
  • Грета Гервиг, «Леди Берд»
  • Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»
  • Гильермо дель Торо, «Форма воды»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Леди Берд»
  • «Любовь — болезнь»
  • «Прочь»
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • «Форма воды»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Большая игра»
  • «Горе-творец»
  • «Зови меня своим именем»
  • «Логан»
  • «Ферма «Мадбаунд»
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Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»
  • Дениел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»
  • Дениел Калуя, «Прочь»
  • Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»
  • Гэри Олдмен, «Темные времена»

Лучшая женская роль

  • Сирша Ронан, «Леди Берд»
  • Марго Робби, «Тоня против всех»
  • Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Мерил Стрип, «Секретное досье»
  • Салли Хокинс, «Форма воды»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»
  • Виллем Дефо, «Проект «Флорида»
  • Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Ричард Дженкинс, «Форма воды»

Лучшая женская роль второго плана

  • Лори Меткаф, «Леди Берд»
  • Мэри Джей Блайдж, Ферма «Мадбаунд»
  • Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»
  • Эллисон Дженни, «Тоня против всех»
  • Октавия Спенсер, «Форма воды»

Лучшая работа оператора

итоги фильмы 2017

Лучший мультфильм

  • «Босс-молокосос»
  • «Ван Гог. С любовью, Винсент»
  • «Добытчица»
  • «Тайна Коко»
  • «Фердинанд»
Тайна Коко

Лучший монтаж

  • «Дюнкерк»
  • «Малыш на драйве»
  • «Тоня против всех»
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • «Форма воды»

Лучший монтаж звука

Лучшее сведение звука

Лучшие спецэффекты

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Лучший саундтрек

  • Ханс Циммер, «Дюнкерк»
  • Джон Уильямс, «Звёздные войны: Последние джедаи»
  • Джонни Гринвуд, «Призрачная нить»
  • Картер Бёрвелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Александр Депла, «Форма воды»

Лучшая песня

  • «This Is Me» («Величайший шоумен»)
  • «Stand Up for Something» («Маршалл»)
  • «Mystery of Love» (Позови меня своим именем»)
  • «Remember Me» («Тайна Коко»)
  • «Mighty River» («Ферма «Мадбаунд»)

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Красавица и чудовище»
  • «Тёмные времена»
  • «Форма воды»

Форма воды 4

Лучший грим и прически

  • «Виктория и Абдул»
  • «Тёмные времена»
  • «Чудо»

Лучшие костюмы

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Лучший короткометражный мультфильм

  • «Dear Basketball»
  • «Garden Party»
  • «Lou»
  • «Negative Space»
  • «Revolting Rhymes»

Лучший короткометражный фильм

  • «DeKalb Elementary»
  • «The Eleven O’Clock»
  • «My Nephew Emmett»
  • «The Silent Child»
  • «Watu Wote/All of Us»

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Edith+Eddie»
  • «Heaven is a Traffic Jam on the 405»
  • «Heroin(e)»
  • «Knife Skills»
  • «Traffic Stop»

Лучший документальный фильм

  • «Abacus: Small Enough to Jail»
  • «Faces Places»
  • «Icarus»
  • «Last Men in Aleppo»
  • «Strong Island»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Квадрат» (Швеция)
  • «Нелюбовь» (Россия)
  • «Оскорбление» (Ливан)
  • «Тело и душа» (Венгрия)
  • «Фантастическая женщина» (Чили)

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Кот-редактор
Кот-редактор
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