Сегодня американская киноакадемия в 90-й, юбилейный раз объявила номинантов на премию «Оскар». Впервые за долгие годы главный фаворит — фантастический фильм, хотя, возможно, и не тот, которого вы ждали.
«Форма воды», мелодрама Гильермо Дель Торо о любви монстра и немой женщины претендует аж на 13 номинаций — в том числе как лучший фильм, за лучшую режиссуру, игру актёров, сценарий и почти все технические номинации. Если фильму удастся собрать хотя бы 12 наград, он побьёт рекорд «Бен-Гура», который держится уже полвека (его смогли повторить, но не превзойти, «Титаник» и третий «Властелин колец»).
Основными соперниками «Формы воды» будут военный фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк» (8 номинаций) и социальная драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» (7 номинаций).
«Бегущий по лезвию 2049», который тоже считался фаворитом, не попал в список претендентов на лучший фильм. Зато он имеет шансы на пять «Оскаров», в том числе очень заслуженные — за работу оператора и звук. «Звёздные войны: Последние джедаи» поборются за четыре технические награды. Наш фильм года, «Логан» всего на одну, зато очень престижную: лучший сценарий. Триллер с небольшим фантастическим элементом «Прочь» претендует на четыре награды, в том числе главную. Две номинации у диснеевских сказок «Красавица и чудовище» и «Тайна Коко», по одной у фильмов «Стражи галактики 2», «Планета обезьян: Война» и «Конг: Остров черепа». «Оно», главный хоррор года, увы, останется без наград.
Есть среди номинантов и один наш, российский фильм: драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Полный список номинантов
Лучший фильм
- «Дюнкерк»
- «Зови меня своим именем»
- «Леди Берд»
- «Призрачная нить»
- «Прочь!»
- «Секретное досье»
- «Темные времена»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- «Форма воды»
Лучший режиссер
- Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
- Джордан Пил, «Прочь»
- Грета Гервиг, «Леди Берд»
- Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»
- Гильермо дель Торо, «Форма воды»
Лучший оригинальный сценарий
- «Леди Берд»
- «Любовь — болезнь»
- «Прочь»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- «Форма воды»
Лучший адаптированный сценарий
- «Большая игра»
- «Горе-творец»
- «Зови меня своим именем»
- «Логан»
- «Ферма «Мадбаунд»
Лучшая мужская роль
- Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»
- Дениел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»
- Дениел Калуя, «Прочь»
- Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»
- Гэри Олдмен, «Темные времена»
Лучшая женская роль
- Сирша Ронан, «Леди Берд»
- Марго Робби, «Тоня против всех»
- Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Мерил Стрип, «Секретное досье»
- Салли Хокинс, «Форма воды»
Лучшая мужская роль второго плана
- Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»
- Виллем Дефо, «Проект «Флорида»
- Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Ричард Дженкинс, «Форма воды»
Лучшая женская роль второго плана
- Лори Меткаф, «Леди Берд»
- Мэри Джей Блайдж, Ферма «Мадбаунд»
- Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»
- Эллисон Дженни, «Тоня против всех»
- Октавия Спенсер, «Форма воды»
Лучшая работа оператора
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Темные времена»
- «Ферма «Мадбаунд»
- «Форма воды»
Лучший мультфильм
- «Босс-молокосос»
- «Ван Гог. С любовью, Винсент»
- «Добытчица»
- «Тайна Коко»
- «Фердинанд»
Лучший монтаж
- «Дюнкерк»
- «Малыш на драйве»
- «Тоня против всех»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- «Форма воды»
Лучший монтаж звука
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Малыш на драйве»
- «Форма воды»
Лучшее сведение звука
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Малыш на драйве»
- «Форма воды»
Лучшие спецэффекты
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Конг: Остров черепа»
- «Планета обезьян: Война»
- «Стражи Галактики. Часть 2»
Лучший саундтрек
- Ханс Циммер, «Дюнкерк»
- Джон Уильямс, «Звёздные войны: Последние джедаи»
- Джонни Гринвуд, «Призрачная нить»
- Картер Бёрвелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Александр Депла, «Форма воды»
Лучшая песня
- «This Is Me» («Величайший шоумен»)
- «Stand Up for Something» («Маршалл»)
- «Mystery of Love» (Позови меня своим именем»)
- «Remember Me» («Тайна Коко»)
- «Mighty River» («Ферма «Мадбаунд»)
Лучшая работа художника-постановщика
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Красавица и чудовище»
- «Тёмные времена»
- «Форма воды»
Лучший грим и прически
- «Виктория и Абдул»
- «Тёмные времена»
- «Чудо»
Лучшие костюмы
- «Виктория и Абдул»
- «Красавица и чудовище»
- «Призрачная нить»
- «Темные времена»
- «Форма воды»
Лучший короткометражный мультфильм
- «Dear Basketball»
- «Garden Party»
- «Lou»
- «Negative Space»
- «Revolting Rhymes»
Лучший короткометражный фильм
- «DeKalb Elementary»
- «The Eleven O’Clock»
- «My Nephew Emmett»
- «The Silent Child»
- «Watu Wote/All of Us»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Edith+Eddie»
- «Heaven is a Traffic Jam on the 405»
- «Heroin(e)»
- «Knife Skills»
- «Traffic Stop»
Лучший документальный фильм
- «Abacus: Small Enough to Jail»
- «Faces Places»
- «Icarus»
- «Last Men in Aleppo»
- «Strong Island»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Квадрат» (Швеция)
- «Нелюбовь» (Россия)
- «Оскорбление» (Ливан)
- «Тело и душа» (Венгрия)
- «Фантастическая женщина» (Чили)
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