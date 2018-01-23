Сегодня американская киноакадемия в 90-й, юбилейный раз объявила номинантов на премию «Оскар». Впервые за долгие годы главный фаворит — фантастический фильм, хотя, возможно, и не тот, которого вы ждали.

«Форма воды», мелодрама Гильермо Дель Торо о любви монстра и немой женщины претендует аж на 13 номинаций — в том числе как лучший фильм, за лучшую режиссуру, игру актёров, сценарий и почти все технические номинации. Если фильму удастся собрать хотя бы 12 наград, он побьёт рекорд «Бен-Гура», который держится уже полвека (его смогли повторить, но не превзойти, «Титаник» и третий «Властелин колец»).

Основными соперниками «Формы воды» будут военный фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк» (8 номинаций) и социальная драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» (7 номинаций).

«Бегущий по лезвию 2049», который тоже считался фаворитом, не попал в список претендентов на лучший фильм. Зато он имеет шансы на пять «Оскаров», в том числе очень заслуженные — за работу оператора и звук. «Звёздные войны: Последние джедаи» поборются за четыре технические награды. Наш фильм года, «Логан» всего на одну, зато очень престижную: лучший сценарий. Триллер с небольшим фантастическим элементом «Прочь» претендует на четыре награды, в том числе главную. Две номинации у диснеевских сказок «Красавица и чудовище» и «Тайна Коко», по одной у фильмов «Стражи галактики 2», «Планета обезьян: Война» и «Конг: Остров черепа». «Оно», главный хоррор года, увы, останется без наград.

Есть среди номинантов и один наш, российский фильм: драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Полный список номинантов

Лучший фильм

«Дюнкерк»

«Зови меня своим именем»

«Леди Берд»

«Призрачная нить»

«Прочь!»

«Секретное досье»

«Темные времена»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Лучший режиссер

Кристофер Нолан, «Дюнкерк»

Джордан Пил, «Прочь»

Грета Гервиг, «Леди Берд»

Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»

Гильермо дель Торо, «Форма воды»

Лучший оригинальный сценарий

«Леди Берд»

«Любовь — болезнь»

«Прочь»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Лучший адаптированный сценарий

«Большая игра»

«Горе-творец»

«Зови меня своим именем»

«Логан»

«Ферма «Мадбаунд»

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»

Дениел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»

Дениел Калуя, «Прочь»

Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»

Гэри Олдмен, «Темные времена»

Лучшая женская роль

Сирша Ронан, «Леди Берд»

Марго Робби, «Тоня против всех»

Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Мерил Стрип, «Секретное досье»

Салли Хокинс, «Форма воды»

Лучшая мужская роль второго плана

Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»

Виллем Дефо, «Проект «Флорида»

Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс, «Форма воды»

Лучшая женская роль второго плана

Лори Меткаф, «Леди Берд»

Мэри Джей Блайдж, Ферма «Мадбаунд»

Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»

Эллисон Дженни, «Тоня против всех»

Октавия Спенсер, «Форма воды»

Лучшая работа оператора

Лучший мультфильм

«Босс-молокосос»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Добытчица»

«Тайна Коко»

«Фердинанд»

Лучший монтаж

«Дюнкерк»

«Малыш на драйве»

«Тоня против всех»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Лучший монтаж звука

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Малыш на драйве»

«Форма воды»

Лучшее сведение звука

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Малыш на драйве»

«Форма воды»

Лучшие спецэффекты

Лучший саундтрек

Ханс Циммер, «Дюнкерк»

Джон Уильямс, «Звёздные войны: Последние джедаи»

Джонни Гринвуд, «Призрачная нить»

Картер Бёрвелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Александр Депла, «Форма воды»

Лучшая песня

«This Is Me» («Величайший шоумен»)

«Stand Up for Something» («Маршалл»)

«Mystery of Love» (Позови меня своим именем»)

«Remember Me» («Тайна Коко»)

«Mighty River» («Ферма «Мадбаунд»)

Лучшая работа художника-постановщика

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Красавица и чудовище»

«Тёмные времена»

«Форма воды»

Лучший грим и прически

«Виктория и Абдул»

«Тёмные времена»

«Чудо»

Лучшие костюмы

«Виктория и Абдул»

«Красавица и чудовище»

«Призрачная нить»

«Темные времена»

«Форма воды»

Лучший короткометражный мультфильм

«Dear Basketball»

«Garden Party»

«Lou»

«Negative Space»

«Revolting Rhymes»

Лучший короткометражный фильм

«DeKalb Elementary»

«The Eleven O’Clock»

«My Nephew Emmett»

«The Silent Child»

«Watu Wote/All of Us»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Edith+Eddie»

«Heaven is a Traffic Jam on the 405»

«Heroin(e)»

«Knife Skills»

«Traffic Stop»

Лучший документальный фильм

«Abacus: Small Enough to Jail»

«Faces Places»

«Icarus»

«Last Men in Aleppo»

«Strong Island»

Лучший фильм на иностранном языке

«Квадрат» (Швеция)

«Нелюбовь» (Россия)

«Оскорбление» (Ливан)

«Тело и душа» (Венгрия)

«Фантастическая женщина» (Чили)