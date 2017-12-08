Фото: «Аквамен», «Лемони Сникет», «Суперсемейка» и «Первому игроку приготовиться»

Журнал Entetainment Weekly опубликовал ряд новых фотографий из грядущих новинок: фильмов и сериалов 2018 года. Подборку кадров и описание сюжета «Тёмного феникса» мы уже публиковали отдельно, а сейчас предлагаем взглянуть на кадры из других проектов.
«Аквамен»
Сольный фильм про супергероя DC выходит ещё очень не скоро — 20 декабря 2018 года. У руля картины — постановщик Джеймс Ван, известный работой над «Пилой», «Астралом» и «Форсажем». Кадр показывает Аквамена во всей красе. Внимательные поклонники оценили необычное кольцо на пальце. Что бы это могло быть?
«Лемони Сникет»
Второй сезон подарит нам десять серий невыразимо грустных и несчастливых историй про детей семьи Бодлер (в первом было только восемь). Как и раньше, на каждую книгу придётся по два эпизода — таким образом, будут экранизированы девять книг цикла. А третий сезон покажет события оставшихся книг и завершит сюжет «Лемони Сникет».
Второй сезон выходит весной 2018 года.
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«Суперсемейка»
Первый кадр из второй части комедийного мультфильма про супергероев показывает, что вся семья в сборе! Как будто и не прошло четырнадцати лет с выхода первой части — хотя в самом фильме будет именно так. Создатели «Суперсемейки 2» рассказывали, что сюжет картины продолжит события первой части. Видимо, в кадре семья Парр готовится к бою с енотом, который появился из-под земли в самом финале.
Премьера намечена на 14 июня 2018 года.
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«Джессика Джонс»
Второй сезон сериала про Джессику Джонс снова покажет полюбившегося антагониста Киллгрейва в исполнении Дэвида Теннанта. Флэшбеки? Галлюцинации? Воскрешение? Кто знает, почему он вновь маячит перед Джессикой.
Дата выхода второго сезона остаётся неизвестной.
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«Первому игроку приготовиться»
Экранизацией фантастического гик-романа Эрнеста Клайна занимается культовый режиссёр Стивен Спилберг. А это значит, что у нас есть все шансы увидеть зрелищный и запоминающийся блокбастер с любимыми персонажами поп-культуры и захватывающей виртуальной реальностью.
Премьера в России намечена на 29 марта 2018 года.
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Все пасхалки и отсылки в трейлере «Первому игроку приготовиться»
Они есть почти в каждом кадре трейлера: от персонажей и деталей из популярных произведений и до секретного QR-кода и загадочных символов Q в титрах.
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