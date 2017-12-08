В новом номере журнала Entertainment Weekly появились первые кадры и подробности супергеройского фильма по комиксам Marvel «Люди Икс: Тёмный феникс». Фильм продолжит историю, начатую в «Люди Икс: Апокалипсис», и расскажет о могущественной сущности, которая известна как Тёмный феникс.
Сага о Тёмном фениксе — один из самых известных и драматичных сюжетов во вселенной Людей Икс. Он рассказывает о внеземной могущественной сущности, которую называют Тёмным фениксом. Она избирает мутантов-телепатов и получает над ними контроль ради достижения собственных амбициозных целей. В комиксах, мультфильмах и картине «Люди Икс 3: Последняя битва» нам показывали, какую опасность может представлять Феникс, вселившись в Джин Грей.
Хронология киновселенной Людей Икс была переписана в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего», а значит и пробуждение Феникса в теле Джин Грей произойдёт совсем по-другому. Впервые мы увидели намёк на это ещё в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». Тогда Джин применила свою силу, чтобы остановить одного из сильнейших мутантов, антагониста Апокалипсиса.
Режиссёром фильма стал Саймон Кинберг — постоянный продюсер всей франшизы. В его версии история про Тёмного феникса будет напоминать завязку самой первой «Фантастической четвёрки». В начале фильма мутанты отправятся в космос со спасательной операцией, однако Икс-джет потерпит аварию из-за солнечной вспышки. Джин Грей при помощи своих сил спасёт команду, однако это пробудит силу Феникса.
Главным антагонистом «Тёмного феникса» станет злодейка в исполнении Джессики Честейн. Она прибыла из другого мира за силой этой космической сущности. Неизвестно, кто она такая и для чего ей понадобилась такая мощь.
Похоже, выживут не все персонажи — одна из сцен сильно напоминает похороны. Можете уже делать ставки и готовить платочки.
А здесь ещё несколько новых кадров, включая фотографию с очередным образом Мистик в исполнении Дженнифер Лоуренс. Как утверждает актриса, её героиня «выросла» в моральном плане, теперь она совсем иначе относится к ученикам в школе Ксавье.
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