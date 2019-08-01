Фото: первые изображения с обсерватории «Спектр-РГ» с видами пульсара Центавр X-3

«Роскосмос» опубликовал первые снимки с космической обсерватории «Спектр-РГ». Кадры сделал российский телескоп ART-XC.
Аппарат сделал снимок 30 июля. На нём изображён яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3), находящийся на расстоянии 18,6 тысяч световых лет.
Временной анализ данных показал устойчивый периодический сигнал от источника с периодом 4,8 сек. Расстояние от Земли до обсерватории «Спектр-РГ» на время получения первого света составляло 1 млн 143 тыс. км.
Расположение картинок соответствует расположению модулей телескопа. Внизу — профиль пульсирующего сигнала с периодом около 4,8 секунды, зарегистрированного телескопом ART-XC от этого источника
В ближайшее время «Роскосмос» займётся настройкой всех семи модулей телескопа.
«Спектр-РГ» — это совместный российско-германский проект. Его главная цель — получать данные о Вселенной в рентгеновском диапазоне для создания «карты» с самыми крупными скоплениями галактик и расположением сверхмассивных чёрных дыр. Это первый российский аппарат такого типа, который будет работать за пределами земной орбиты — сейчас он движется в точку Лагранжа L2, куда прибудет в начале осени.
Телескоп ART-XC разработал Институт космических исследований РАН, а собрали его во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в ЗАТО Сарове.
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