Фото: первые изображения с обсерватории «Спектр-РГ» с видами пульсара Центавр X-3

«Роскосмос» опубликовал первые снимки с космической обсерватории «Спектр-РГ». Кадры сделал российский телескоп ART-XC.

Аппарат сделал снимок 30 июля. На нём изображён яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3), находящийся на расстоянии 18,6 тысяч световых лет.

Временной анализ данных показал устойчивый периодический сигнал от источника с периодом 4,8 сек. Расстояние от Земли до обсерватории «Спектр-РГ» на время получения первого света составляло 1 млн 143 тыс. км. Расположение картинок соответствует расположению модулей телескопа. Внизу — профиль пульсирующего сигнала с периодом около 4,8 секунды, зарегистрированного телескопом ART-XC от этого источника

В ближайшее время «Роскосмос» займётся настройкой всех семи модулей телескопа.

«Спектр-РГ» — это совместный российско-германский проект. Его главная цель — получать данные о Вселенной в рентгеновском диапазоне для создания «карты» с самыми крупными скоплениями галактик и расположением сверхмассивных чёрных дыр. Это первый российский аппарат такого типа, который будет работать за пределами земной орбиты — сейчас он движется в точку Лагранжа L2, куда прибудет в начале осени.

Телескоп ART-XC разработал Институт космических исследований РАН, а собрали его во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в ЗАТО Сарове.