Студия Fox разрабатывает еще один фильм из франшизы «Люди Икс». Новая картина будет посвящена Джеймсу Мэдроксу, также известному как Множитель. Об этом сообщает Deadline. Главного героя сыграет Джеймс Франко, сценарий напишет Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»), а спродюсирует фильм Саймон Кинберг. Другие детали неизвестны.

Мэдрокс — мутант, способный превращать кинетическую энергию в собственных клонов. Для этого ему нужно топнуть ногой, щелкнуть пальцами или сильно обо что-то удариться. Все его клоны обладают собственным мышлением и могут создавать других клонов. Вы только представьте целую армию клонов Джеймса Франко!

Контролировать свою силу его научила генетик Мойра Мактагерт, когда он был ребенком, и он стал помогать ей в работе с мутантами. Через какое-то время он заразился смертельным вирусом и умер, а его клон потерял память. Мэдрокс сотрудничал с Щ.И.Т.ом, состоял в «Братстве мутантов», но позже одумался и попросился в организацию «Икс-Фактор».

На экране этот персонаж уже появлялся в фильме «Люди Икс: Последняя битва».