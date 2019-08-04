В это воскресенье, 4 августа, сорокалетний изобретатель из Франции по имени Фрэнки Запата перелетел через пролив Ла-Манш на ховерборде с пятью реативными двигателями. Об этом сообщает «Би-би-си». Путь от французского Кале до британского Дувра (35,4 километра) занял у француза 22 минуты. Скорость во время полёта достигала 170 километров в час.

Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard ! Découvrez les images de son arrivée en Angleterre ⤵ pic.twitter.com/bTMgA1VhYN — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

Для Запаты, бывшего чемпиона по аквабайкингу, это не первая попытка пересечь Ла-Манш на ховерборде: он уже пытался сделать это 25 июля, но упал с доски. Свой ховерборд Фрэнки Запата сконструировал сам; топливо для двигателей подавалось из ранца на спине. Самой сложной задачей было сменить ранец во время полёта — именно это подвело изобретателя в прошлый раз, когда он пытался пристыковаться к лодке, чтобы взять новый ранец.

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