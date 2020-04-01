На Kickstarter стартовал сбор средств на издание Frosthaven — «духовного сиквела» одной из самых громких настольных игр последних лет, Gloomhaven. Менее чем за сутки участники внесли почти 5 миллионов долларов — и это при установленном минимуме в 500 тысяч.
Новая игра развивает идеи старой — это всё такой же данжен-краулер с элементами «наследия» и сотней сценариев. Игра разворачивается вокруг авантюристов в фэнтезийном мире, которые выполняют задание за заданием. Только теперь играть будем не в Мрачной гавани, а в отдалённом форпосту.
Frosthaven — это отдельная игра-приключение от дизайнера и издателя Gloomhaven. В составе Frosthaven шестнадцать новых персонажей, три новые расы, более двадцати новых врагов, более ста новых предметов и новую кампанию на 100 сценариев.
В дополнение к хорошо известным боевым механизмам Gloomhaven, в Frosthaven будет множество новых возможностей для игры вне сражений. Вас ждут многочисленные загадки, сезонная система событий и развитие форпоста – каждое новое здание предлагает новые пути для прохождения. Персонажей и предметы из Gloomhaven можно будет использоваться в Frosthaven, и наоборот. В Frosthaven, конечно, будет новый набор предметов, но будет действовать механика для «импорта» предметов из далекого Gloomhaven. В Frosthaven ресурсы гораздо более ценны, и вам придется создавать предметы через систему крафта, а не просто покупать их.
На Kickstarter проект можно приобрести в двух наборах. Базовый (100 долларов) включает только огромную коробку с игрой, а в расширенный набор (145 долларов) входят аудиоприложение, дополнительные соло-сценарии и виниловые стикеры (их можно удалять с карты после того, как они были наклеены). Цены приведены без учёта доставки, России в них нет.
На CrowdRepublic открыт «предзаказ предзаказа», на котором можно оставить 10 рублей, чтобы обозначить интерес. Эти деньги потом пойдут в счёт оплаты. Компания обещает запустить русскоязычное издание «совсем скоро», ориентировочно весной.
Оригинальный Frosthaven приедет участникам проекта в марте 2021-го. Когда будет готово российское издание, неизвестно.
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