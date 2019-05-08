Сериал Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри» получит второй сезон, сообщает Variety. Первая часть шоу, которое выходит на канале FX, завершится 30 мая.

Тайка Вайтити, Джемейн Клемент и Пол Симмс более чем оправдали огромные ожидания поклонников «Упырей», адаптировав культовую классику для ТВ и создав преданную фанбазу из новых и старых фанатов.

Президент оригинальных программ FX Ник Грэд

Второй сезон стартует в 2020 году. Точная дата пока неизвестна.

«Реальные упыри» — это сериал-переработка оригинального фильма Тайки дуэта 2014 года. Действие нового шоу перенесли из новозеландского Веллингтона в Нью-Йорк. Сюжет рассказывает о жизни маленького вампирского ковена, который около 100 лет живёт на Стетен-Айланде.

Главные роли играют Мэтт Берри («Айтишники»), Кайван Новак («Приключения Паддингтона»), Натасия Деметриу («Фестиваль») и Харви Гильену («Волшебники»).

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики