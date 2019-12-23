Кабельный канал FX («Легион», «Американская история ужасов») совместно со студией MGM, с которой они работали над сериалом «Фарго», запускают в производство мини-сериал по мотивам романа Стивена Кинга «Кэрри».

Как отмечают источники Collider, у команды ещё нет сценария, а работа над шоу находится на очень раннем этапе. Тем не менее создатели хотят в новой адаптации отдать предпочтение не белой цисгендерной актрисе, а транссексуалу либо «цветной» актрисе. FX отказались комментировать информацию издания — при этом по ситуации высказался представитель MGM TV.

Он рассказал, что подобных ход с кастом мог бы быть интересен зрителям сразу по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что он привнесёт что-то новое в историю Кэрри.

Помните, что FX уже оставили значимый след в индустрии развлечений. Поэтому, если они считают, что эта задумка — снова рассказать историю Кэрри, но уже через современную, более инклюзивную и всё ещё ужасающую призму, — то я им полностью доверяю. Я не знаю, кто пишет сценарий или занимается продюсированием этой версии Кэрри, но если Джон Ланграф (председатель FX Network и FX Productions — прим. МирФ) говорит «да», то обычно на это есть очень хорошая причина. из заявления

Новая «Кэрри» станет уже четвёртым проектом по роману. В 1976-м свет увидела версия с Сисси Спейсек, в 1999-м — провалившийся в прокате сиквел «Кэрри 2: Ярость», а в 2013-м MGM выпустила ремейк «Телекинез» с Хлоей Грейс Морец в главной роли.

В 2019-м вышло несколько экранизаций Стивена Кинга: вторая часть хоррора «Оно», «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором, ремейк «Кладбища домашних животных», телефильм Netflix «В высокой зелёной траве». И это не считая последующих сезонов «Мистера Мерседеса» и «Касл-Рока» (второй — не экранизация, а сериал по мотивам).

На 2020-й уже запланированы «Чужак» от HBO и, возможно, «Противостояние» — даты у второго пока нет.