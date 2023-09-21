Гильдия писателей вместе с Джорджем Мартином подали коллективный иск на OpenAI

Гильдия писателей и несколько именитых фантастов подали коллективный иск против компании OpenAI, стоящей за разработкой генеративной нейросети ChatGPT.

Гильдия писателей служит защите литературного ландшафта и писательской профессии. Это дело — всего лишь начало нашей битвы за писателей, которых обокрала OpenAI и другие генеративные ИИ. Будучи старейшей и масштабной организацией, насчитывающей 14 тысяч участников, у Гильдии имеются обширные возможности по защите прав наших авторов. Мы будем работать с разных сторон и со всем пылом. Наши сотрудники, включающие первоклассную команду юристов, обладают глубокой экспертизой в законах авторского права. Всё это говорит о том, что мы не относимся к решению легкомысленно. Мы здесь, чтобы сражаться. Майя Лэнг, президент Гильдии писателей

В числе выступивших авторов — Джордж Мартин, Виктор Лаваль, Джонатан Франзен, Дэвид Балдаччи, Мэри Блай, Сильвия Дэй и многие другие. Всего семнадцать писателей, преимущественно фантасты — но иск не ограничивается только фантастикой.

Иск был подан после открытого письма от июля 2023-го. В нём Гильдия писателей призвала ИИ-компании не использовать тексты писателей для обучения нейросетей — как минимум, без согласия самих писателей и без компенсации.

Мы добиваемся защиты и компенсаций для всех писателей, от поэтов до авторов мемуаров и биографов. Если вы пишете нонфикшен, как и я, то знайте, что мы вас поддержим. Это борьба за авторов всех жанров. Майя Лэнг, президент Гильдии писателей

Лэнг отдельно отмечает, что Гильдия не против ИИ как такового. Она считает, что нейросети могут быть отличным инструментом, но он должен работать на людей, а не выступать оружием против них.