КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Белоснежка» из зловещей долины. Обзор ремейка
10 самых ярких ролей Брюса Уиллиса
«Электрический штат» сделал весёлый ретрофутуризм из мрачных картин. Это плохо?
Как «Микки 17» превращает избитый сюжет в циничное безумие

Классика

Приквелы «Звёздных войн» заслуживают больше любви
Безумные идеи, вырезанные из фильмов про Чужого
Новости

Главным злодеем в новом «Человеке-пауке» станет Хамелеон

Дмитрий Кинский
27 марта 16:48
123
1 минута на чтение
Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что главным злодеем четвертой части «Человека-паука» с Томом Холландом станет Хамелеон.
Дмитрий Смердяков (так зовут антагониста) родный брат Крейвена-охотника и первый враг дружелюбного соседа в комиксах.
Что интересно, недавно персонаж появился в провальном фильме про Крейвена-охотника. Там его сыграл Фред Хехингер («Гладиатор 2»).
Нового «Человека-паука» начнут снимать в этом году, а премьера состоится 31 июля 2026-го.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 256. Март 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

По StarCraft выпустят серию настольных игр

Новости

Apple показала компьютер Lumon Terminal Pro из «Разделения»
Но купить его не выйдет

Новости

Comic Con и «ИгроМир» вернутся в декабре
Выставки пройдут в «Тимирязев Центре».

Новости

Люди Икс, Татум и Хиддлстон — объявлен каст фильма «Мстители: Судный день»
Премьера состоится 1 мая 2026 года.

Новости

«Смешарики», «Последний богатырь» и «Майор Гром» — что Минпросвещения РФ рекомендует смотреть после уроков

Новости

«Мир Юрского периода: Возрождение» стал самым ожидаемым фильмом 2025 года в США
На втором месте расположился ремейк «Фантастической четверки», а тройку лидеров закрыла «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Новости

СМИ: для сериала по «Гарри Поттеру» почти нашли актера на роль Хагрида
Его может сыграть актер и комик Ник Фрост.

Новости

В конце марта в Москве пройдет анимационный фестиваль «Мультфильмы о будущем»

Новости

Экранизация Street Fighter осталась без даты премьеры
Изначально лента должна была выйти в марте 2026-го.

Новости

Первый трейлер «Чебурашки 2»
Премьера ожидается 1 января.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты