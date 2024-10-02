«Глупое CGI-месиво» — первые оценки фильма «Веном: Последний танец»





Блокбастер получил не самые высокие оценки: на Rotten Tomatoes у него 38%, а на Metacritic — 42 балла из 100. Примерно схожие рейтинги были и у двух предыдущих частей.







Ряд критиков называют триквел «Венома» шаблонным проектом, который умудряется повторять недостатки прошлых картин. Львиная доля фильма состоит из CGI-месива, который иногда утомляет из-за рваного монтажа.





Тем не менее некоторые журналисты похвалили тандем главных героев и искреннюю глупость некоторых комичных сцен. Кроме этого, фанатам наверняка придутся по душе драматические моменты с Эдди и Веномом.

В сети появились первые обзоры фильма «Веном: Последний танец», который станет завершающей лентой трилогии с Томом Харди.