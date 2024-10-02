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«Глупое CGI-месиво» — первые оценки фильма «Веном: Последний танец»
Андрей Квасков
24 октября 13:45
815
1 минута на чтение
В сети появились первые обзоры фильма «Веном: Последний танец», который станет завершающей лентой трилогии с Томом Харди.

Блокбастер получил не самые высокие оценки: на Rotten Tomatoes у него 38%, а на Metacritic — 42 балла из 100. Примерно схожие рейтинги были и у двух предыдущих частей.

Ряд критиков называют триквел «Венома» шаблонным проектом, который умудряется повторять недостатки прошлых картин. Львиная доля фильма состоит из CGI-месива, который иногда утомляет из-за рваного монтажа.

Тем не менее некоторые журналисты похвалили тандем главных героев и искреннюю глупость некоторых комичных сцен. Кроме этого, фанатам наверняка придутся по душе драматические моменты с Эдди и Веномом.
Screen Daily
Лучше всего тут работает глуповатое обаяние Харди и его CGI-друга. Их ворчливого общения почти достаточно, чтобы компенсировать небрежный сценарий и некоторые предсказуемые элементы жанра.
Variety
Фильмы трилогии были финансово успешными, а иногда даже забавными, но я не могу сказать, что они хороши.
Empire
Это третья неудача для серии, которая до сих пор не определилась, чем она хочет быть. Триквел так и не смог найти свой ритм.
The Wrap
Смотреть «Венома 3» — это как наблюдать смерть супергероики в течение двух часов. Прямо перед вами и держа вас за руку. Цепляясь за последний клочок достоинства. Он не хочет уходить, но, наконец, фильм понимает, что пришло время.
Премьера в кино состоится 25 октября 2024 года.

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Андрей Квасков
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