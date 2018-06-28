Многострадальная экранизация Halo наконец начинает обретать очертания. Канал Showtime объявил, что планирует выпустить минисериал из 10 эпизодов, основанный на культовой игровой серии.

Продюсерами будущего сериала назначены Руперт Уайатт и Кайл Киллен. Уайатт более всего известен как режиссёр фильма «Восстание планеты обезьян», успешного перезапуска старой франшизы. Киллен в прошлом — шоураннер сериала «Пробуждение». Производство сериала начнётся в 2019 году. О сюжете пока ничего не известно, но можно не сомневаться, что создатели постараются вплести в него самого известного героя Halo — Мастера Чифа.

У серии Halo уже есть несколько экранизаций, но в основном это короткометражные мультфильмы. Из более-менее крупных можно отметить только веб-сериал Forward Unto Dawn и минисериал Nightfall, оба не пользовались большой популярностью. А ходившие долгое время разговоры о полнометражной экранизации Halo так и остались разговорами.

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