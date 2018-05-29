Неужто удача отвернулась от храброго контрабандиста?

Последние новости о кассовых сборах картины «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» совершенно неутешительны. За прошедшие выходные картина собрала лишь 168 млн долларов. Если для других блокбастеров в этой нише такая сумма могла бы быть удовлетворительной, то в случае с «Соло» её можно считать провалом.

Во-первых, картина собрала меньше любых прогнозов — картину вели на 300 млн, а в итоге сборы едва превысили половину названной суммы. Старт в Америке ещё можно считать более-менее удачным, но лишь на фоне сборов в других странах — например, в Китае «Хан Соло» собрал лишь 10 млн.

Во-вторых, фильм может не окупить производственный бюджет и затраты на маркетинг. Студия не раскрывает, сколько средств она вложила в то и другое, но СМИ предполагают, что компания потратила около 250 млн долларов на съёмки (включая масштабные пересъёмки). Даже если фильм каким-то чудом соберёт полмиллиарда, то эта сумма лишь покроет основные затраты.

Ну и в-третьих, речь идёт об одном из самых знаменитых брендов в мире, для которого такие суммы означают угасание интереса зрителей. Глава отдела дистрибуции Disney Дэйв Холлис уже признал неудачу и рассказал о планах студии:

Мы полностью сосредоточились на проблеме. Мы подробно изучим все обстоятельства, чтобы понять, почему случилось то, что случилось. У нас есть ещё полтора года до выхода девятого эпизода «Звёздных войн». До этого нас окрылял успех, «Звёздные войны» собрали 4 млрд долларов в кассовом прокате, и нам не кажется, что дело в перенасыщении. Но эти вопросы ещё предстоит решить.