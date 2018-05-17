Редакция «Мира фантастики» сходила на пресс-показ нового фильма по «Звёздным войнам», «Хан Соло», и готова поделиться впечатлениями. Мы постарались обойтись без спойлеров, а там, где они всё-таки есть, прикрыли их вот таким инструментом.

Алексей Ионов



После новостей со съёмочной площадки «Хана Соло» судьба картины вызывала опасения. Творческие конфликты между студией и постановщиками, смена режиссёров, слухи о серьёзных претензиях к игре Эренрайка… Однако все тревоги оказались напрасны: Рон Ховард справился с задачей и снял хорошие «Звёздные войны». Не идеальные, но именно «Звёздные войны».

В фильме хватает юмора, зрелищности, экшена, оригинальных режиссерских решений, неожиданных сцен и атмосферы приключений в далёкой-далёкой галактике. Олден Эренрайк отлично вписался в роль ещё молодого, неопытного, но талантливого и крайне самоуверенного парня, который хочет стать лучшим пилотом в галактике. Вуди Харрельсон и Пол Беттани хороши в образах старых опытных гангстеров, а Дональд Гловер просто крадет всё шоу, настолько обаятельным оказался его Лэндо. Впрочем, ещё круче Лэндо его первый помощник, эмансипированная дроидка Элтри, — таких дроидов мы ещё точно не видели!

У «Соло» немного проседает первый акт, игра Эмилии Кларк оставляет желать лучшего, а общему замыслу не хватает размаха, но так и задумано. Теперь мы точно знаем, что «Звёздные войны» — это не только истории о противостоянии джедаев и ситхов или повстанцев и Империи, но и такие вот камерные истории о людях и вуки, пытающихся заработать на диких окраинах далёкой галактики.

Евгений Пекло



Рваное начало. Клёвая сцена в поезде. Глупая сцена в утробе. Классная концовка, в которой три ключевых поинта: Хан выстрелил первым. Дарт Мол жив! Соло таки выиграл корабль!

Ян Трифонов



Несмотря на старания Кэтлин Кеннеди сделать из космооперы левацкую агитку вкупе с каталогом мерчендайза, среди «Звездных войн» эпохи Disney наконец-то появились настоящие «Звездные войны». Мы получили то, на что так рассчитывали, — бодрое приключенческое кино с таким невероятным духом авантюризма, что сразу вспоминаешь старые фильмы про Индиану Джонса.

Причем студия не ударилась в крайности, которыми кишат новые номерные эпизоды: фанатская ностальгия эксплуатируется очень аккуратно. А лихость молодых Соло и компании так заразительна, что хочется самому запрыгнуть в «Тысячелетний сокол» и преодолеть Дугу Кесселя, летя вслепую. Фортуна же не может подвести дерзкого Хана Соло. Не подвела она и нас. Чуи, мы реально дома.

Дмитрий Злотницкий



Удивительное дело: кажется, что чем больше у фильмов с названием «Звездные войны» проблем при производстве, тем лучше они в итоге получаются. Подобно «Изгою-один», фильм про Хана Соло добирался до экрана через тернии — и получился просто отличным и непохожим на все то, что мы прежде видели в кино под названием «Звездные войны». Это великолепная космическая авантюра с динамичным сюжетом, обилием колоритных персонажей, аккуратным фансервисом и множеством забавных и запоминающихся сцен.

Отдельно надо сказать об игре Эренрайка: он не пытается копировать Форда, и это очень правильно, ведь вряд ли получилось бы. Новый Соло отличается от знакомого нам героя, но он ведь и моложе, а главное — этот Хан тоже очень яркий и убедительный.

Сергей Серебрянский



В своё время мы хвалили «Изгоя-один» за то, что он показал нам ранее невиданные «Звёздные войны». «Хан Соло» повторил этот трюк. Несмотря на производственные трудности, мы получили не вымученный, а чертовски динамичный и стильный фильм, который не давит на ностальгию, а пытается всего добиться сам. Отдельно радует Олден Эренрайк. Я всё ещё жалею, что эту роль не смог получить Энтони Инграбер, но мысль о том, что на экране ненастоящий Хан Соло, не появляется ни на секунду. Удались и другие герои, ну разве что Эмилия Кларк традиционно деревянная. Зато какой тут Лэндо! А дроид Элтри, кажется, отлично смотрелся бы в «Футураме».

Фильм неидеален — темп из-за пересъёмок всё же получился неровным: приключения чередуются с вялыми эпизодами, весь юмор сосредоточен в середине (хотя иронии тут больше, чем откровенных гэгов), а финал по напряжению перебивает все предыдущие два часа. Отношения между героями раскрыты довольно слабо, а диалоги… в своё время Харрисон Форд сказал Лукасу, что он думает об этих дурацких репликах. Но Олден, видимо, постеснялся.

И всё же «Хан Соло» наиболее близко подбирается к тому, что мы привыкли называть космической оперой. Не фэнтези с бластерами и звездолётами, а именно авантюрное приключение ярких героев в причудливых мирах. Если любите «Звёздные войны» или скучаете по «Светлячку» — не пропустите.

Александр Гагинский



«Соло» примерно такой, как ожидалось: неплохие такие «Пираты Карибского космоса». В кои-то веки мир «Звёздных войн» показали почти без пафоса, борьбы бобра с ослом и избранных сироток с суперсилой. В кои-то веки об этом мире сняли просто кино про «великое ограбление» и жулика с золотым сердцем, который стреляет во врагов первым.

Эренрайк — всё-таки не он. Воспринимается как персонаж, который оказался тёзкой того самого Соло, не лишённый собственного обаяния, но всё-таки не он. Это, скорее, Звёздный Лорд минус юмор. А вот Дональд Гловер в роли Лэндо — точно он, прямое попадание.

Местами чувствуется, что переснимали. Есть персонажи, которые возникают буквально на пару сцен, хотя явно задумывались на большее, и события, о которых потом напрочь забывают. Если вы так же требовательны к мотивациям персонажей, как я, вам такие мелочи могут слегка испортить впечатление от в целом хорошей авантюрной космооперы.