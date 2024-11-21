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HBO: «Джоан Роулинг имеет право выражать свою личную точку зрения»

Дмитрий Кинский
21 ноября 20:48
334
1 минута на чтение
После того, как стало известно, что Джоан Роулинг выступит исполнительным продюсером сериала по «Гарри Поттеру», некоторые в сети остались недовольны из-за противоречивых высказываний писательницы. 
Однако канал HBO публично поддержал Роулинг, что для киноиндустрии большая редкость.
Джоан Роулинг имеет право выражать свою личную точку зрения. Мы же хотим сосредоточиться на создании сериала, который только выиграет от ее участия.
В HBO подчеркнули, что высказывания Джоан Роулинг никак не повлияли на кастинг или найм персонала.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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