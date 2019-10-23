Стриминговый сервис HBO Max выпустит четыре специальных эпизода «Времени приключений», каждый из которых будет длиться час. Официальные синопсисы к ним звучат так:

В далёком уголке галактики происходит некая космическая катастрофа, и только БиМО может помочь.

Марселин и принцесса Жвачка отправляются в прекрасное Хрустальное Королевство, а также в своё беспокойное прошлое, чтобы предотвратить бедствие, сотрясающее землю.

Мятный Лакей решает начать всё с чистого листа и поступает в школу магов. В ней происходят мистические события, все начинают подозревать Мятного и его неоднозначное прошлое. Сможет ли он доказать свою невиновность?

Финн и Джейк отправляются в самое важное приключение в их жизни.

Первые два эпизода появятся на сервисе уже в 2020 году.