Стриминговый сервис HBO Max выпустит четыре специальных эпизода «Времени приключений», каждый из которых будет длиться час. Официальные синопсисы к ним звучат так:

  • В далёком уголке галактики происходит некая космическая катастрофа, и только БиМО может помочь.
  • Марселин и принцесса Жвачка отправляются в прекрасное Хрустальное Королевство, а также в своё беспокойное прошлое, чтобы предотвратить бедствие, сотрясающее землю.
  • Мятный Лакей решает начать всё с чистого листа и поступает в школу магов. В ней происходят мистические события, все начинают подозревать Мятного и его неоднозначное прошлое. Сможет ли он доказать свою невиновность?
  • Финн и Джейк отправляются в самое важное приключение в их жизни.

Первые два эпизода появятся на сервисе уже в 2020 году.

HBO Max выпустит 4 часовых эпизода «Времени приключений» 1

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