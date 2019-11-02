HBO в заметке The Hollywood Reporter прокомментировало закрытие первого спин-оффа «Игры престолов» от сценаристки Джейн Голдман и при участии актрисы Наоми Скотт.

После тщательного рассмотрения мы решили не продолжать безымянный приквел «Игры престолов». Мы благодарим Джейн Голдман, С. Дж. Кларксон, талантливую команду и актёрский состав за усердную работу. из заявления HBO

Издание вспоминает, что самую первую серию оригинальной «Игры престолов», снятую Дэвидом Бениффом и Дэном Уайссом, в итоге пересняли — при участии других актёров. В эфир она никогда не выходила.

Команда несколько раз перемонтировала пилот приквела, но в итоге руководство канала не устроил ни один из вариантов. Так, в HBO решили отменить этот сериал и заказали сразу десять эпизодов другого приквела, который бы рассказывал историю взлёта и падения Таргариенов — шоу получило название «Дом Дракона», а работают над ним Мигель Сапочник («Ветра Зимы», «Битва бастардов», «Долгая ночь»), Райан Кондал («Колония») и сам Джордж Мартин.

При этом писатель пояснил, что не притронется к сценарию шоу, пока не закончит «Ветра Зимы».