Кабельный канал HBO нашёл новый способ бороться с утечками «Игры престолов». Создатели шоу рассказали, что они планируют снять несколько разных концовок, чтобы даже актёры не знали, какая из них настоящая. Об этом сообщает издание The Morning Call.

Я знаю, что в заключительных сериях «Игры престолов» будет отснято несколько версий концовки, чтобы никто на самом деле не знал, чем закончится шоу. Вы неизбежно будете прибегать к такому приёму, если снимаете такой долгий сериал. Кейси Блойс, программный директор HBO

Похоже, что создатели шоу научились на собственных ошибках. Сценарий седьмого сезона оказался в Сети задолго до того, как начали выходить новые серии. А недавние хакерские атаки показали, как уязвимы сервера компании перед злоумышленниками.

Как бы то ни было, у заключительного сезона шоу пока ещё нет даже даты выхода. Съёмки продлятся до августа 2018 года, так что не исключено, что финал шоу выйдет лишь в 2019.

Это не первый случай, когда авторы сериалов прибегают к подобному трюку. Создатели «Ходячих мертвецов» отсняли 11 вариантов сцены в финале 6 сезона, когда Ниган убивает одного из главных героев. Фанаты даже запускали дронов над съёмочной площадкой, чтобы узнать, с кем на самом деле расправился злодей.