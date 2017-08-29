В минувшее воскресенье завершился седьмой сезон «Игры престолов». Ждать последнего сезона предстоит целый год, а то и больше, но у HBO уже есть что предложить взамен. Портал Deadline сообщает, что канал выпустит мини-сериал «Игра раскрыта» (The Game Revealed) о съёмках седьмого сезона «Игры престолов».

В роликах покажут, как готовились и снимались самые эпичные сцены сезона: от сражения кораблей на воде и до битвы с нежитью на ледяном озере. Конечно, при этом не обошлось без зелёного экрана. Кроме того, в мини-сериал войдут интервью с актёрами и членами съёмочной группы. Первый эпизод выложен в свободный доступ, он идёт 14 минут, и вы можете посмотреть его прямо сейчас:

Остальные шесть эпизодов можно будет посмотреть только на канале HBO.

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