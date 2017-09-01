Кабельный канал HBO всё-таки запустил в производство третий сезон сериала «Настоящий детектив». Сценаристом проекта выступает автор первых двух сезонов Ник Пиццолатто, а главную роль в сериале исполнит оскароносный актёр Махершала Али. Об этом сообщает издание Deadline.

Третий сезон шоу расскажет историю «ужасного преступления в самом сердце Озарка» и тайны, уходящей корнями в десятилетия. Действие будет разделено на три временных периода. И в каждом из них ключевым героем будем полицейский детектив Уэйн Хейс из северо-западного Арканзаса. Его-то и сыграет Али.

Пиццолатто работает над сценарием практически всех новых эпизодов. Сообщается, что он выступит и режиссёром некоторых из них. Поможет ему в этом постановщик Джереми Солнье («Зелёная комната»). Пока неизвестно, сколько всего будет серий в третьем сезоне, но первый и второй сезоны состояли из восьми эпизодов.

Любопытно, что этим летом на сервисе Netflix состоялась премьера криминальной драмы «Озарк», действие которой тоже разворачивалось в местности с таким же названием.

«Настоящий детектив» — сериал, выпущенный HBO в 2014 году. В первом сезоне главные роли исполнили Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи. Они сыграли полицейских, которые расследовали серию жестоких ритуальных преступлений. Второй сезон разительно отличался от первого. На сериал и шоураннера обрушился шквал критики от зрителей и прессы, и поэтому проект долгое время был заморожен.