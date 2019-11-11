Наши коллеги из Hobby World объявили о поиске авторов для официальных приключений Dungeons & Dragons. Но всё не просто так — писать сценарии предлагается в рамках сообщества «Лига Искателей Приключений». В ней представлены множество сценариев, которые сосуществуют в единой вселенной вместе с официальными большими книгами приключений. Многие из них написаны не только сотрудниками и авторами WotC, но и сторонними мастерами, которые захотели продемонстрировать сообществу свои сюжеты.

Вот несколько условий, на которые в том числе стоит обратить внимание:

  • приключения для персонажей 1-4 уровней должны соответствовать рекомендованному шаблону;
  • приключения для более высоких уровней (до 16 уровня) потребуют больших усилий, но не ограничены шаблонами;
  • отправить свое приключение на одобрение Wizard of the Coast;
  • самое главное: сценарий нужно представить на конвенте, где посетители смогут в него поиграть!

Пример к последнему пункту. Если вы хотите, чтобы приключения премьера состоялась на «Игроконе 2020», то приключение нужно отправить не позже февраля 2020-го.

Писать предстоит на английском языке. Все руководства к написанию можно найти в сообществе «Лиги» или узнать у координатора D&D Станислава Иванова. Ознакомиться с рекомендованным шаблоном можно в архиве WotC.

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