Hobby World выпустила настольный детектив «Городской убийца»

Издательство Hobby World выпустило настольный симулятор детективного расследования в сеттинге нуара под названием «Городской убийца» от Артура Ходжикова.

Один игрок берет на себя роль преступника, ход за ходом убивая жителей города, а другой становится детективом, который собирает улики и опрашивает свидетелей.

Игра рассчитана на двух человек, но при желании в нее можно играть втроем или даже вчетвером.

Одна из главных отличительных особенностей «Городского убийцы» от других детективных настолок — элемент блефа. Для победы недостаточно собрать нужное количество улик, их нужно анализировать и подвергать сомнению. А убийца должен сбивать детектива со следа.

Автор настолки Артур Ходжиков вдохновлялся атмосферой Америки 60 годов и нуарными фильмами.