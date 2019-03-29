Наши коллеги из Hobby World отмечают приятное достижение — они выпустили новый, седьмой сет для ККИ Star Wars: Destiny «Сила единства» (в оригинале Convergence) вместе с мировым релизом. Это значит, что издатель догнал FFG, и теперь русскоязычные игроки запросто смогут получать доступ к актуальным карточкам и кубикам. Игра пришла в Россию менее года назад, и за это время HW выпустили все вышедшие на языке оригинала дополнения.

Кроме того, в продажу поступают ещё два новых стартера — с Оби-Ваном и генералом Гривусом, оба набора сделаны как раз для сета «Сила единства».

И ещё одна хорошая новость для опытных игроков Star Wars: Destiny. Помимо официальных форматов турниров издательство проведёт Чемпионат России — для тех, кто любит играть отечественными картами.

Читайте также

Карта далёкой галактики. Обзор Star Wars: Destiny

Карта далёкой галактики. Обзор Star Wars: Destiny

 30.05.2018

Достойное пополнение жанра ККИ, привлекающее внимание свежими механиками, оригинальными компонентами и популярным миром

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики