Наши коллеги из Hobby World отмечают приятное достижение — они выпустили новый, седьмой сет для ККИ Star Wars: Destiny «Сила единства» (в оригинале Convergence) вместе с мировым релизом. Это значит, что издатель догнал FFG, и теперь русскоязычные игроки запросто смогут получать доступ к актуальным карточкам и кубикам. Игра пришла в Россию менее года назад, и за это время HW выпустили все вышедшие на языке оригинала дополнения.

Кроме того, в продажу поступают ещё два новых стартера — с Оби-Ваном и генералом Гривусом, оба набора сделаны как раз для сета «Сила единства».

И ещё одна хорошая новость для опытных игроков Star Wars: Destiny. Помимо официальных форматов турниров издательство проведёт Чемпионат России — для тех, кто любит играть отечественными картами.