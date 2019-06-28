Наши коллеги из Hobby World запустили большую акцию-розыгрыш, главный приз в которой — поездка на двоих на фестиваль настольных игр Essen Spiel. Помимо поездки можно выиграть чемоданы, аудиоколонки JBL, надувные матрасы и, конечно, игры от издательства. Акция продлится с 27 июня по 26 августа.

Механика следующая — участникам предлагается регистрировать чеки хотя бы на 2000 рублей от покупок настолок марки Hobby World. Игры можно купить в любом магазине, где выдают кассовые чеки с наименованиями товаров. Каждую неделю, по понедельникам, организаторы будут разыгрывать какой-либо из четырёх видов призов в социальных сетях. Подводить итоги издательство начнёт уже с 1 июля. Главный приз разыграют 26 августа. В него входят два билета на самолет Москва-Дюссельдорф-Москва, двухместное проживание в гостинице Holiday Inn Express Essen, а также два билета на все дни выставки.

Увеличить шанс можно на победу можно, если поделиться в соцсетях номером регистрации чека. Пост из ленты до окончания акции удалять нельзя.

Подробнее об условиях акции можно прочесть на странице розыгрыша. Там же нужно регистрировать чеки.

Essen Spiel — одна из крупнейших выставок настольных игр, которая проходит каждую осень в Германии. На неё привозят свои игры тысячи издателей из множества стран мира. На фестивале можно поиграть в горячие новинки, пощупать «прототипы» и познакомиться с разработчиками игр.