«Хроники Нарнии» от Netflix могут сначала выйти в кинотеатрах

По данным The Hollywood Reporter, Netflix и IMAX ведут переговоры о потенциальном выпуске «Хроник Нарнии» Греты Гервиг в кинотеатрах.

Один из вариантов: выпустить фильм в 2026 году на День благодарения на больших экранах, а ближе к Рождеству — в стриминговом сервисе.

Однако такое небольшое прокатное окно может стать камнем преткновения для кинотеатральных сетей.

Как отмечает издание, желание Гервиг выпустить фильм Netflix на больших экранах «вскрыло старые раны и вызвало беспокойство как среди студий, так и среди ведущих кинотеатров страны»

Напомним, Netflix получил права на «Хроники Нарнии» еще в 2018 году. Онлайн-кинотеатр хочет выпускать как фильмы, так и сериалы.

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