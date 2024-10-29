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«Хроники Нарнии» от Netflix могут сначала выйти в кинотеатрах
Дмитрий Кинский
1 ноября 13:43
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По данным The Hollywood Reporter, Netflix и IMAX ведут переговоры о потенциальном выпуске «Хроник Нарнии» Греты Гервиг в кинотеатрах.
Один из вариантов: выпустить фильм в 2026 году на День благодарения на больших экранах, а ближе к Рождеству — в стриминговом сервисе.
Однако такое небольшое прокатное окно может стать камнем преткновения для кинотеатральных сетей.
Как отмечает издание, желание Гервиг выпустить фильм Netflix на больших экранах «вскрыло старые раны и вызвало беспокойство как среди студий, так и среди ведущих кинотеатров страны»
Напомним, Netflix получил права на «Хроники Нарнии» еще в 2018 году. Онлайн-кинотеатр хочет выпускать как фильмы, так и сериалы.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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