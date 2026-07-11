Художник показал, какими могли быть мрачные «Властелины вселенной»

До того, как за экранизацию мультсериала «Хи-Мен и властелины вселенной» взялся Трэвис Найт, свой проект разрабатывал Дэвид Гойер, сценарист «Тёмного рыцаря». Он написал сценарий, и студия даже пыталась убедить его самому поставить фильм. Но в итоге этот проект так и остался неснятым.
По случаю недавней премьеры «Властелинов вселенной» художник Константайн Секерис поделился концепт-артами к более ранней, нереализованной версии. Персонажи выглядят явно мрачнее и серьёзнее, чем те, что мы увидели на экране.
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