В недавнем интервью порталу Entertainment Weekly художник Дэйв Гиббонс, подаривший нам вместе с Аланом Муром графический роман «Хранители», рассказал, откуда взялась идея знаменитого значка-смайлика.

Единственное, что мы знали о характере Комедианта, – это то, что он не должен быть похож на Джокера. Он не мог выглядеть как сумасшедший клоун. Художник Дэйв Гиббонс

Эта идея пришла к Гиббонсу, когда он впервые нарисовал Эдварда Блейка:

Он выглядел очень серьезно, поэтому я подумал: «Хм, что бы могло осветлить его образ?». Так что я добавил уже на готовый скетч маленький желтый значок, потому что это показалось мне интересным контрастом — этот большой неуклюжий темный персонаж с небольшой каплей цвета.

Когда Гиббонс показал скетч Алану Муру, тому так понравилась идея, что значок со смайликом незамедлительно был введен в сюжет и стал центральным предметом в истории.

Хранители. Вселенная культового комикса Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.