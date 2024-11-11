КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Кошмар на улице Вязов»: долгая и страшная история Фредди Крюгера
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь
Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии

Классика

«Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял
Артхаус и философия: 10 фантастических фильмов великих режиссёров
Новости
«Игра престолов» в космосе — первые обзоры сериала «Дюна: Пророчество»
Андрей Квасков
11 ноября 21:05
526
1 минута на чтение
В сети появились первые отзывы критиков на сериал «Дюна: Пророчество», который выступает приквелом фильмов Дени Вильнева.

Судя по рецензиям, первые четыре эпизода не вызвали особого восторга у журналистов. Многие рецензенты сравнивают шоу с попыткой HBO снять еще одну «Игру престолов», но в космическом сеттинге.

Правда, сериал порой забывает о собственном сюжете и теряется в мифологии, хотя некоторые отметили, что уложить историю Бене Гессерит в шесть эпизодов — задача не из легких. Из-за обилия информации проект может показаться затянутым.

Среди достоинств критики особенно выделяют талантливую актерскую игру Эмили Уотсон и Оливии Уильямс, которые исполнили роли сестер Харконнен.
Slash Film
«Дюна: Пророчество» высасывает весь трепет и зрелищность из фильмов, заменяя их унылой и лишенной экшена пародией на «Игру престолов», такой же безжизненной, как и сама пустыня Арракиса.
THR
Возникает вполне реальное ощущение, что кто-то вырезал и вставил строки диалога из шаблонного сценария «Игры престолов» и просто добавил слово «спайс» в случайных интервалах. [...] Быть может к концу шоу я вовлекусь сильнее, но пока мне не хватает немного остроты.
Geek Vibes Nation
Вас ждет искусная смесь политических интриг, жесткого насилия и старой доброй истории о предательстве.
Collider
«Пророчество» одновременно похож и не похож на «Дюну». Сериал смело изучает малоизвестные истории из книг, расширяясь там, где он считает нужным, чтобы конкретизировать мир. Обсуждение мыслящих машин и первых дней плана Бене Гессерит существует не только для того, чтобы дать нам контекст для фильма; у них есть своя собственная цель.
Сейчас у «Пророчества» 70% на Rotten Tomatoes на основе 20 рецензий. Премьера состоится 17 ноября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

СМИ: Марка Райлэнса рассматривают на роль Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Новости

«Поверь мне в последний раз» — первый тизер фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата»
Смотрим весной 2025 года

Новости

Топ-20 самых высокооцененных оригинальных игр XXI века по версии Metacritic
Perfect Dark и Halo: Combat Evolved заняли первые два места.

Новости

Колин Фаррел подписался на три фильма про Бэтмена
В сиквеле у него будет пять или шесть сцен

Новости

The Last of Us, «Дюна: Пророчество» и приквел «Оно» — HBO показала свои будущие сериалы
Ближайшей премьерой станет «Дюна: Пророчество».

Новости

По стелс-хоррору Hello Neighbor снимут фильм
Сценарий напишет автор экранизации Five Nights at Freddy’s.

Новости

Обсуждение киберпанка и создание карт НФ-миров — закончился симпозиум «Создавая будущее»
Участие приняли более 6 тысяч человек из 101 государства

Новости

Hobby World выпустила настольную стратегию «Тундра»
Рассчитана на компанию от двух до четырех человек

Новости

«Модель для сборки» отметит 29 день рождения программой «Искусственный интеллект»
Мероприятие пройдет 1 декабря

Новости

Слух: про Джокера из «Бэтмена» Мэтта Ривза могут снять сериал
Клоун также должен стать главным злодеем в третьем «Бэтмене».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты