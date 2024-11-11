«Игра престолов» в космосе — первые обзоры сериала «Дюна: Пророчество»





Судя по рецензиям, первые четыре эпизода не вызвали особого восторга у журналистов. Многие рецензенты сравнивают шоу с попыткой HBO снять еще одну «Игру престолов», но в космическом сеттинге.





Правда, сериал порой забывает о собственном сюжете и теряется в мифологии, хотя некоторые отметили, что уложить историю Бене Гессерит в шесть эпизодов — задача не из легких. Из-за обилия информации проект может показаться затянутым.





Среди достоинств критики особенно выделяют талантливую актерскую игру Эмили Уотсон и Оливии Уильямс, которые исполнили роли сестер Харконнен.

В сети появились первые отзывы критиков на сериал «Дюна: Пророчество», который выступает приквелом фильмов Дени Вильнева.