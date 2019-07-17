Neuralink — стартап предпринимателя Илона Маска, который с 2017 года занимается разработкой нейроинтерфейсов и подключением мозга к компьютеру. Со времён основания никаких подробностей о проекте не было слышно, и вот 16 июля компания наконец-то рассказала о результатах двухлетнего исследования. Стартап представил сам нейроинтерфейс на основе технологии особых «нитей», а также показал машину для установки чипов.

Прежде всего, в компании хотят помочь парализованным людям, которые смогли бы после установки чипов пользоваться техникой вроде компьютеров и смартфонов. Главная задача для инженеров — максимально сократить вред, который материалы и процесс операции могут нанести пациенту.

Первым большим открытием Neuralink стала технология гибких «нитей» толщиной всего 4-6 мкм (тоньше человеческого волоса). Они могут передавать больший объём данных, но при этом наносят вреда меньше, чем существующие интерфейсы «человек-компьютер». Издание The Verge приводит аннотацию, которая гласит, что система «включает в себя 3072 электрода в потоке, расположенном на 96 „нитях“».

Президент Neuralink Макс Ходак пояснил, что технология «нитей» не возникла из воздуха — за ней стоит большой пласт исследований. «Мы, в лучшем смысле этого слова, стоим на плечах гигантов».

Впрочем, он подчеркнул, что другие аналоги Neuralink обладают худшими показателям — например, BrainGate опирался на иглы Utah Array со 128 электродами на канале. Ходак отмечает, что у в Neuralink не только представили технологию с лучшими характеристиками, но и нашли способ минимизировать ущерб и снизить риски при внедрении.

Компания разработала «робота-нейрохирурга», который способен автоматически вживлять по шесть нитей (192 электрода) в минуту. На фотографии он выглядит как что-то среднее между микроскопом и швейной машинкой. При работе он избегает кровеносных сосудов, что уменьшает воспалительные реакции в мозге во время операции.

Маск подчёркивает, что есть ещё одна проблема, которую он хочет решить при помощи Neuralink. Он считает, что основной недостаток нейроинтерфейсов «человек-машина» — это пропускная способность. Пациент с нейроинтерфейсом может передавать данные компьютеру намного быстрее, чем если бы печатал или отдавал голосовые команды. При помощи новой системы Маск хочет устранить этот недостаток, что позволит людям быстрее взаимодействовать с компьютером.

Neuralink также изготовила чип собственного производства, который принимает сигналы с мозга, фильтрует их и усиливает. Сейчас чип работает на интерфейсе USB-C, но в будущем инженеры хотят установить беспроводное соединение. Для этой системы учёные уже придумали название — «Датчик N1». Датчики будут встраиваться в мозг и подключаться к устройству с аккумулятором, расположенным за ухом. Всего датчика будет четыре — три встроят в моторную кору, а ещё один установят в соматосенсорную кору. Разработчики планируют, что системой можно будет управлять при помощи приложения на смартфоне.

Пока что компания проводила опыты только с крысами — им вживили 1500 электродов. Bloomberg отмечает, что информация, полученная от крысы с USB-C-портом на голове, передавалась в 10 раз быстрее, чем при работе аналогичных интерфейсов. Тестировать технологию на людях нейробиологи начнут во втором квартале 2020 года.

Илон Маск также добавил, что цель проведённой презентации — не столько нагнать «хайпа», сколько найти новых талантливых исследователей в области нейробиологии.

«Главная причина, по которой мы сделали эту презентацию, — найм специалистов».

Ходак подчеркнул, что по началу скептически относился к идее Neuralink, ему эта технология «не казалась хорошей идеей», но в итоге Маск убедил его над ней всё же поработать.

Всю презентацию можно посмотреть на YouTube: