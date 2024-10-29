Инсайдер: Sony Pictures снимет фильм про Агента Венома

как минимум





Если верить его данным, в работе находится лента про Агента Венома, который дебютировал в комиксах в 2011 году. Носителем симбиота стал Флэш Томпсон, хулиган, задиравший Питера Паркера в школе.





По сюжету комиксов, после окончания учебы Флэш поступил на службу в армию США . Потеряв обе ноги на войне в Ираке, герой обретает новую жизнь благодаря симбиоту.







Журналисты напомнили, что в «Веноме: Последний танец» появляется солдат с фамилией Томпсон, которому в ходе сражения отрывает обе ноги. Связано ли это как-то с будущей лентой, пока остается загадкой.





Рихтман отметил, что фильм про Агента Венома находится на ранней стадии, поэтому деталей о касте и сроках выхода информации нет.



Sony Pictures не планирует заканчивать с «Веномом». По крайней мере так утверждает инсайдер Дэниел Рихтман, который уверен, что компания намерена снять ещеодин фильм.