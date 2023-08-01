Инсайдер: Адам Драйвер отказался от роли Рида Ричардса в «Фантастической четверке»

Инсайдер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic рассказал, что Адам Драйвер в конечном итоге отказался от роли Рида Ричардса в «Фантастической четверке».
По словам журналиста, актер ознакомился со сценарием и не нашел точек соприкосновения с героем, а потому отклонил предложение Marvel и Disney.
В начале мая ряд инсайдеров сообщили, что студии ведут переговоры с Адамом Драйвером, Полом Мескалом, Марго Робби и Антонио Бандерасом по поводу главных ролей в фильме.
Режиссером выступает Мэтт Шекман, известный по «ВандаВижн». А над сценарием работает Джош Фридман, приложивший руку к «Аватару: Путь воды».
Премьера состоится 2 мая 2025 года.
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