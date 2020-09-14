Инсайдер: Disney работает над спин-оффом «Звездных войн» про Мейса Винду

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что Disney работает проектом по «Звездным войнам» про джедая Мейса Винду, которого в трилогии приквелов сыграл Сэмюэл Л. Джексон.

На данный момент непонятно, идет ли речь о сериале или одном из будущих фильмов.

Зато известно, что спин-офф расскажет о молодости джедая, которого сыграет другой актер. Впрочем, для Джексона не все потеряно, так как он вернется к роли в некоторых сценах.

У фанатов давно в ходу теория, согласно которой Мейс Винду пережил падение с небоскреба Корусанта. И Сэмюэлу она нравится! Кроме того, актер прежде говорил, что хотел бы еще раз сыграть этого персонажа.