Инсайдер: Disney работает над спин-оффом «Звездных войн» про Мейса Винду

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что Disney работает проектом по «Звездным войнам» про джедая Мейса Винду, которого в трилогии приквелов сыграл Сэмюэл Л. Джексон.
На данный момент непонятно, идет ли речь о сериале или одном из будущих фильмов.
Зато известно, что спин-офф расскажет о молодости джедая, которого сыграет другой актер. Впрочем, для Джексона не все потеряно, так как он вернется к роли в некоторых сценах.
У фанатов давно в ходу теория, согласно которой Мейс Винду пережил падение с небоскреба Корусанта. И Сэмюэлу она нравится! Кроме того, актер прежде говорил, что хотел бы еще раз сыграть этого персонажа.
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Дмитрий Кинский | 19.08.2020
Пока неизвестно, будет он фильмом или сериалом.
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