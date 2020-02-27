Blizzard вчера опубликовала в официальном блоге материал, в котором поделилась свежими подробностями о Diablo IV. В частности, компания затронула темы интерфейса, противников и поддержки контроллеров на ПК, а также представила новые скриншоты.

После BlizzCon 2019 разработчики собирали фидбэк от игроков, которым удалось опробовать четвертую Diablo, и на его основе внесли некоторые изменения. Например, студия поменяла иконки предметов, которые теперь выглядят, как 3D-модели. Более того, она сделала их менее яркими и насыщенными, но добавила при этом дополнительные подсказки для обозначения редкости.

Blizzard удивилась количеству игроков, которые попросили отвязать основной навык от левой кнопки мыши. Поэтому разработчики дадут возможность назначать способности на любые клавиши или кнопки геймпада. И да, ПК-версия будет поддерживать контроллеры.

По умолчанию на ПК интерфейс будет располагаться по центру, однако игроки при желании могут переместить его в левый нижний угол — этот вариант будет удобнее для тех, кто играет далеко от экрана монитора, поскольку так проще считывать информацию. Однако на консолях интерфейс будет всегда зафиксирован слева.

Также в локальном кооперативе игроки смогут открывать инвентарь, книгу заклинаний и другие панели персонажа независимо друг от друга — даже одновременно. В Diablo III одному из игроков всегда приходилось ждать.

В Diablo IV игрокам предстоит столкнуться со многими врагами, среди которых каннибалы — о них-то Blizzard и решила нам рассказать на этот раз. По словам разработчиков, они предпочитают нападать на одинокие караваны и ничего не подозревающие деревни.

Трупы усыпаны следами от укусов. Раздробленные кости очищены от костного мозга. Языки отрезаны, а из черепов выдавлены глаза. Это кровавые отпечатки, которые оставляют за собой каннибалы. Никто точно не знают, откуда они взялись, но легенды гласят, что они — бывшее племя варваров, изгнанное из Арреат много лет назад. Что привело к их изгнанию, неизвестно. Может, людоедство или отчаяние.

Есть четыре вида каннибалов, каждый из которых сильно отличается силуэтом и обмундированием. Один владеет тяжелым двуручным мечом, второй — легкой алебардой, что позволяет кидаться на игроков с большого расстояния, третий — булавой с шипами, которой он может ошеломлять врагов, а вожак — двумя топорами. При этом бойцов, которые сражаются на дальних расстояниях, у них нет.