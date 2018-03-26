24 марта инженер-самоучка Майк Хьюз в пустыне Мохаве взлетел в небо на самодельной ракете, чтобы доказать теорию плоской Земли. Его летательный аппарат, снабжённый паровым двигателем, поднялся на высоту примерно 570 метров, а затем рухнул вниз. Об этом сообщает издание The Associated Press.

Майк Хьюз — эксцентричный инженер, который верит в многочисленные теории заговора. Он считает, что Земля на самом деле имеет форму «фрисби», а учёные лишь скрывают истину. Например, Хьюз не верит в науку как таковую — только в некоторые формулы, при помощи которых он и построил летательный аппарат на паровом двигателе.

Вот как это было:

Скорость полёта оценили примерно в 350 километров в час. Когда ракета достигла пика, она начала стремительно падать. Хьюзу пришлось раскрыть оба парашюта, однако посадка всё равно выдалась жёсткая. На место падения сразу прибыли врачи скорой помощи, которые осмотрели изобретателя. Как выяснилось, его жизни ничего не угрожает, лишь болит спина.

Хьюз рассказал журналистам, что ему «полегчало», когда ракета всё же взлетела:

Я устал от людей, которые постоянно говорят мне, что я просто боюсь и поэтому не строю ракету. Я устал от всего этого. Я собрался с силами и построил её… Это штука хочет убить вас десятком различных способов. Буквально в одно мгновение. Горжусь ли я? О, конечно. Я почувствую это утром. Я просто не захочу вставать с постели. А сейчас хотя бы я могу пойти домой, поужинать и увидеть своих кошек.

AP замечают, что у Хьюза теперь есть новый план — построить аппарат Rockoon, который будет летать при помощи воздушного шара. Изобретатель надеется, что новое устройство позволит ему подняться достаточно высоко в воздух и доказать теорию плоской Земли. Правда, для этого ему придётся подняться на высоту 68 миль, где уже нечем дышать. Да и давление в этой области настолько низкое, что все жидкости организма начинают вскипать. Но Майк Хьюз не унывает:

Верю ли я, что Земля обладает формой фрисби? Я верю. Знаю ли я это? Нет. Поэтому я хочу отправиться в космос.

А ещё изобретатель собирается баллотироваться на пост губернатора. Просто потому, что он может.

Напомним, что первоначальный старт был намечен на ноябрь прошлого года, однако его отложили в последний момент, потому что Хьюз не получил разрешение местных властей.

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