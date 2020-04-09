Исполнитель роли Джа-Джа Бинкса Ахмед Бест в рамках возвращения к франшизе (он участвует в детской передаче для Disney+ Jedi Temple Challenge, где играет мастера-джедая) дал небольшое интервью, в котором рассказал об участии в проекте, о словах Джорджа Лукаса и о слухах о появлении Джа-Джа Бинкса в «Кеноби».

Прежде всего, Бест рассказал, что согласился вернуться в далёкую галактику, потому что ему нравится работать с детьми.

Одна из причин, по которой я решил участвовать в передаче, была в том, что с детьми я всегда чувствую подъём. Они всегда дают мне обратную связь и позитив, который я искал. Когда я был Джа-Джа, я всегда слышал потрясающие отзывы от детей, и я действительно хотел участвовать дальше — не столько ради продолжения, сколько ради того, чтобы снова дарить детям эти впечатления. Я хотел дать им что-то ещё, потому что «Звёздные войны» с тех пор стали старше, и для детей во франшизе почти ничего не осталось. Ахмед Бест, актёр

Бест считает, что новые «Звёздные войны» теперь уже не для детей. И в этом главное отличие новейших фильмов от саги Лукаса.

Они очень важны для миллениалов и для поколения X, таких, как я. Они продолжают первую серию, с IV по VI эпизоды. Так что детям там ловить нечего. Для них снимают мультсериалы: «Войну клонов», «Повстанцев» и другие». Или у них есть «Призрачная угроза». На самом деле это очень детский фильм. Новое поколение «Звёздных войн» не ориентировано на детей — это то, чего Джордж Лукас никогда не хотел. Лукас всегда думал о детях, он всегда говорил, что если ты завоюешь сердца детей, то у тебя будут поклонники и спустя 20 лет. Он всегда о них думал. Честно говоря, мысль о том, что фильмы сняты только для взрослых — это что-то новое. Ахмед Бест, актёр

Актёр также прокомментировал слух о появлении героя в шоу «Кеноби»:

Нет, насколько я знаю. Меня не спрашивали, я не знаю. Если честно, мне кажется, что Джа-Джа — это этот элемент, который Lucasfilm хотят задвинуть подальше. Ахмед Бест, актёр

Ранее сам Джордж Лукас признавался, что Джа-Джа — его любимый персонаж. Тогда постановщик записал видеотрансляцию для зрителей Star Wars Celebration к панели в честь 20-летия «Призрачной угрозы». Режиссёр поддержал Беста, который вспоминал, как едва не покончил с собой из-за критики персонажа.

А в новом каноне приключения героя продолжаются, хоть ему особо и не уделяется времени. Во-первых, гунгану даже в какой-то момент достался световой меч (но ненадолго), во-вторых, он сокрушается из-за того, что его винят в возвышении Палпатина.