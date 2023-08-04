Исполнитель роли Вариса в «Игре престолов» был разочарован судьбой своего героя и финалом сериала

Конлет Хилл, сыгравший Вариса в «Игре престолов», признался, что остался разочарованным в финале сериале.

По словам актера, он чувствовал себя безутешным, когда узнал судьбу свою героя.

Я думал, что сделал что-то не так. Вплоть до последних двух серий у меня не было претензий. Я просто расстроился из-за последних двух эпизодов, потому что Варис не был таким всезнающим персонажем, каким был. Думаю, сценаристы хотели сделать одно, чтобы закончить сериал, а HBO — другое. Мне кажется, финальная серия была немного поспешной.

Многие зрители тоже остались не в восторге от последнего сезона, как и некоторые актеры вроде Эмилии Кларк и Чарльза Дэнса.