Американская исследовательница, эволюционный биолог и преподаватель Виктория Ингалс (Victoria Ingalls) отдельно проанализировала произведения в жанре фэнтези, написанные мужчинами и женщинами. В выборку вошли истории для детей и подростков от 10 до 17 лет. При анализе исследовательница обращала особое внимание на характеры женских персонажей.

Выяснилось, что фантасты-мужчины чаще создают воительниц, а также в целом телесно или магически сильных героинь, склонных к участию в битвах и прочих физических конфликтах. В некоторых произведениях они даже не люди, а инопланетянки, полубогини или эльфийки.

Героини, созданные фантастами-женщинами, — это чаще всего обычные люди, столкнувшиеся с каким-то сверхъестественным злом. Вместо физической силы они полагаются на ум и смекалку, а в битвах участвуют редко. К тому же героини либо лишены особых способностей, либо эти способности у них слабы. Исследовательница отметила, что две созданные женщинами героини — из тех, что всё-таки наделены некой силой, — по сюжету либо теряют её, либо понимают, что эта сила бесполезна.

В беседе с порталом PsyPost Виктория Ингалс сказала, что в 1990-е телевизионная программа включала в себя такие шоу, как «Зена — королева воинов» и «Баффи — истребительница вампиров». В будущем тренд на сильных женских персонажей укрепился, однако, обращает внимание исследовательница, таких героинь чаще создавали мужчины. Это и побудило её углубиться в тему.

Необходимо отметить, что исследовательница проанализировала лишь 30 произведений: по 15 штук от авторов-женщин и авторов-мужчин. Выборка слишком мала, чтобы результаты можно было экстраполировать на всех писателей и все произведения, однако научную статью уже принял и опубликовал журнал Evolutionary Behavioral Sciences.