Завершился VIII сезон ежегодного литературного конкурса «Новая детская книга», который с 2009 года проводит издательство «Росмэн». В Российской государственной детской библиотеке в Москве состоялась торжественная церемония награждения.

В текущем сезоне было две литературные номинации: «Стихи и сказки для самых маленьких» и «Мир фэнтези», и одна номинация для художников «Новая детская иллюстрация». Из почти 4932 заявок, поступивших на конкурс в этом году, в финал прошла 31 работа.

Естественно, нас интересуют лишь «профильные» лауреаты. В номинации «Мир фэнтези» победители распределились так:

1 место: «Дети черного солнца». Диана Ибрагимова (Россия, Башкортостан, с. Маячный)

Первый том цикла «Земля затмений». Это грустное фэнтези про довольно мрачный мир, где во время затмений рождаются странные, «порченые» дети – воплощения утраченных людьми чувств. Главный герой – воплощение совести, и на его долю выпадает крайне нелегкая жизнь…

2 место: «Верояторы. Говорящая с Городом». Любовь Романова (Россия, г. Москва)

Первый том цикла об очередном «тайном городе», полном магии и невероятных приключений, который скрывается за фасадом обыденной Москвы.

Главные достоинства книги – динамичный сюжет и яркие, обаятельные юные герои, которым искренне сопереживаешь.

3 место: «Девочка, которая спит». Елена Донцова (Россия, г. Гатчина)

Фэнтезийная авантюра с элементами триллера, герой которой, мальчик Алёша, видит странные сны про девочку Иолю. Судьбы их оказываются незримо связаны, причём ничем хорошим эта связь не оборачивается…

В жюри, которое выбирало лучшие фэнтези-книги, вошли в том числе и писатели-фантасты: Андрей Лазарчук, Мариам Петросян, постоянные соавторы Алексей Пехов, Елена Бычкова и Наталья Турчанинова… Был в составе жюри и наш редактор книжного раздела Борис Невский. А ещё в этом году наш журнал присуждал собственную награду — «Выбор журнала “Мир фантастики”». Она досталась Любови Романовой за роман «Верояторы. Говорящая с Городом».

Были вручены и другие специальные призы:

Открытое читательское голосование. Мир фэнтези: «Заклинатель единорогов». Надея Ясминска (Белоруссия, г. Минск)

Увлекательная история про юношу Адриана, который может телепатически общаться с лошадьми. Героя ждёт множество приключений, в которых найдётся место единорогам, эльфам, разбойникам, тёмным магам и, конечно, любви.

Выбор библиотек. Мир фэнтези: «Девочка, которая спит». Елена Донцова (Россия, г. Гатчина)

Выбор Terra Incognita: «Девочка, которая спит». Елена Донцова (Россия, г. Гатчина)

Авторы работ, занявших первые места в своих номинациях, получают главный приз — контракт с издательством «Росмэн» на издание победившей рукописи или на иллюстрирование будущей книги. Кстати, предложение о публикации произведений, принимавших участие в «Новой детской книге-2017», получили еще несколько авторов из числа финалистов. Будем надеяться, что и отмеченное нашим журналом произведение Галины Романовой также окажется среди счастливчиков.