Мы живём в удивительное время ремейков. Переснимают старые фильмы, перевыпускают старые игры, даже легендарный телефон Nokia 3310 вышел в продажу. Теперь вот японская компания Bandai Namco возродила культовую игрушку Тамагочи. Об этом сообщает издание Mashable.

В новое издание вошли шесть оригинальных питомцев. Дизайн игрушки остался неизменным, за исключением разве что размера: она почти в два раза меньше оригинала.

К 20-летнему юбилею перевыпустили игрушку Тамагочи

Новая игрушка продаётся только в японских магазинах и стоит $13.55.

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
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