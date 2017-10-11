В Сети появился трейлер фантастической мелодрамы «Как разговаривать с девушками на вечеринках» по мотивам одноимённого рассказа британского писателя Нила Геймана.

Время действия — 1977 год. Друзья-панки — Энн, Вик и Джон — увлекаются музыкой и издают журнал о панк-группах. Однажды они находят странный дом, в котором играет необычная музыка. Там троица знакомится с удивительными девушками: очаровательной Зан и затянутой в латекс Стеллой. Главное открытие для троицы ещё впереди, ведь их новые знакомые на самом деле пришельцы. А возглавляет их — героиня Николь Кидман под псевдонимом Боадицея, которая напоминает Короля гоблинов из «Лабиринта» в исполнении Дэвида Боуи.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» — фестивальное кино, и поэтому у ленты пока нет даты премьеры во многих странах. КиноПоиск сообщает, что в России его начнут показывать с 15 февраля.